Кабул, , 08:31 — REGNUM Исламское общество Афганистана (ИОА) выступило с заявлением, в котором опровергает сообщение о визите лидера партии Салахуддина Раббани в Москву для проведения переговоров с муллой Абдул Гани Барадаром, заместителем премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

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В заявлении ИОА говорится, что в свете своих ценностей партия всегда приветствует переговоры с различными фракциями в стране с целью прекращения конфликтов и войн, и, если проведение таких переговоров будет сочтено необходимым, партия примет решение путем консультаций со своими членами и тесно сотрудничая с народом.

Исламское общество Афганистана подчеркивает, что любые переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане могут быть успешными только в том случае, если они проходят в рамках всеобъемлющего и многостороннего диалога, и не исключает никаких путей для участия в определении судьбы страны.

Ранее сообщалось, что лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд и Салахуддин Раббани собираются прибыть в Москву для переговоров с заместителем премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Абдул Гани Барадаром. Также сообщалось, что в российскую столицу прибыл бывший первый вице-президент Амрулла Салех.

Еще до этого Рахматулла Набиль, бывший глава службы безопасности, заявил, что в Россию выехали мулла Абдул Гани Барадар и исполняющий обязанности министра обороны мулла Мохаммад Якуб.

Российское информационное агентство «Спутник» процитировало спецпосланника России по Афганистану Замира Кабулова, который опроверг информацию о переговорах между представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронта национального сопротивления в Москве.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же объявили, что Мохаммад Якуб отправился в провинцию Кундуз, чтобы проинспектировать размещенные там части 217-го армейского корпуса.