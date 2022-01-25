Ульяновск, , 08:31 — REGNUM В Ульяновской области произошла ещё одна крупная коммунальная авария. Без тепла несколько часов оставались почти 1,5 тыс. жителей Димитровграда. Это следует из данных управления МЧС.

Труба Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о происшествии поступила в ведомство 24 января в 12:55 (мск). Отмечалось, что в городе Димитровграде произошло аварийное отключение теплоснабжения на улице Московская.

«Причиной стал порыв трубы теплотрассы диаметром 219 мм», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, из-за аварии без теплоснабжения остались девять многоквартирных домов, в которых проживают 1477 человек, включая 285 детей.

В ликвидации последствий участвовали 15 человек, задействовано шесть единиц техники. Ремонт на теплотрассе завершили через четыре часа, в 17:00 (мск), теплоснабжение восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Ульяновске произошло несколько коммунальных аварий. В частности, 2 января из-за порыва на трубопроводе на улице Западный бульвар, 16 на ряде улиц Засвияжья временно отключалась холодная вода. 2 января 2022 года в областном центре устранили две коммунальные аварии.