Кемерово, 25 января 2022, 08:32 — REGNUM В Кемеровской области за 10 месяцев 2021 года средняя зарплата увеличилась на 9,6%. По величине оплаты труда Кузбасс занимает четвёртое место среди сибирских регионов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».
«В прошлом году были проиндексированы зарплаты на многих предприятиях реального сектора экономики Кузбасса. Тот уровень, который сейчас есть, недостаточен, нужно продолжить работу по увеличению размера оплаты труда и в наступившем году», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.
Глава региона подчеркнул, что резервы у промышленности есть.