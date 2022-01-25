Кемерово, , 08:32 — REGNUM В Кемеровской области за 10 месяцев 2021 года средняя зарплата увеличилась на 9,6%. По величине оплаты труда Кузбасс занимает четвёртое место среди сибирских регионов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Зарплата Ника Егорова

«В прошлом году были проиндексированы зарплаты на многих предприятиях реального сектора экономики Кузбасса. Тот уровень, который сейчас есть, недостаточен, нужно продолжить работу по увеличению размера оплаты труда и в наступившем году», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Глава региона подчеркнул, что резервы у промышленности есть.