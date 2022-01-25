Белогорск, Амурская область, , 08:32 — REGNUM В Белогорске Амурской области экстренно предпринимают меры по отлову бродячих животных. Новые распоряжения от горадминистрации поступили после того, как в Забайкальском крае от укусов собак погибла семилетняя девочка.

Нос. Собака AlexanderStein

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Информацию о повышении платы за каждую пойманную собаку в два раза опубликовал в своём телеграм-канале мэр города Станислав Мелюков. Теперь вознаграждение за каждое отловленное животное будет составлять 4 тыс. рублей. Помимо этого, мэрия будет помогать перевозить собак, приобретёт за бюджетные средства прикормку для них и раздаст ловушки по многоквартирным домам, которые находятся в районе с наибольшей концентрацией бродячих животных.

Станислав Мелюков также обратился в Заксобрание Амурской области с просьбой предпринять попытку скорректировать федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» в пользу людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в селе Домна Забайкальского края бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку. Тело ребёнка было обнаружено на пустыре. 29 декабря от укусов бродячих животных погибла пожилая жительница Якутии.