Киев, , 08:27 — REGNUM Решение четырех стран об эвакуации семей дипломатов из своих посольств на Украине является преждевременным и не имеющим для этого реальных оснований. Об этом 25 января заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

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«У нас на территории Украины есть 129 дипломатических представительств, из них четыре сегодня заявили, что они по соображениям безопасности начинают эвакуацию дипломатов», — сказал он.

Также Кулеба уточнил, что в остальных посольствах зарубежных стран заявили, что для того, чтобы эвакуироваться нет оснований и работают в полном штате, включая членов семей дипломатов.

При этом глава МИД Украины отметил, что в Киеве считают такое решение «преждевременным».

"Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в настоящее время в отношениях Берлина и Киева наступил «момент истины» из-за решения Германии блокировать поставки летального вооружения на Украину.