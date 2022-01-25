Москва, , 08:23 — REGNUM Торги по нефти 24 января завершились падением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,63%, до $87,10, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтедобыча Commoditiestrading.it

Цены на нефть упали из-за укрепления доллара на фоне геополитической напряженности. Инвесторы уходили в защитные активы на опасениях по поводу Украины.

Падение котировок остановилось на уровне. $85,01. Несмотря на снижение цен, спрос на нефть остается высоким.

Спекулянты не дают ценам упасть низко, так как рост котировок может ускориться в случае перебоев поставок нефти из России и с Ближнего Востока в случае военных действий.

Сегодня, 25 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,27. Цена восстановилась с уровня $85,01 на фоне роста американских фондовых индексов и снижения индекса доллара.

Участники рынка также ожидают решения ФРС США, что привносит некоторую неопределённость. Покупателям нужно держать руку на пульсе и как можно быстрее вернуть цену к уровню $89.

Если продавцы почувствуют слабость покупателей, то ожидается глубокая коррекция пока не прояснится ситуация с коронавирусом, ставками ФРС США и фондовыми рынками.

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