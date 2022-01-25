Новосибирск, 25 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Новосибирской области число обращений в многофункциональные центры (МФЦ) за налоговыми услугами выросло на 11%. В 2021 году таких услуг было предоставлено почти на 2 тыс. больше, чем в 2020 году. Об этом сообщило региональное управление Федеральной налоговой службы России (ФНС России).

Александр Погожев ИА REGNUM МФЦ

Всего подразделениями МФЦ в прошлом году новосибирцам было предоставлено 18,6 тыс. услуг ФНС России.

По данным управления, заметно выросло число тех, кто подавал через МФЦ декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ и заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц (рост — в 1,3 раза).