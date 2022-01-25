Ростов-на-Дону, , 08:20 — REGNUM Въезд в Ростов-на-Дону закрыт для большегрузов до улучшения погодных условий. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Фура (сс) Petr Magera

«Для обеспечения необходимого уровня пропускной способности автомобильных дорог донской столицы с 24 января до особого распоряжения будет прекращено движение грузового транспорта более 3,5 тонн на въездах в город», — уточнил ростовский сити-менеджер.

Логвиненко призвал автомобилистов не парковать машины на проезжей части, чтобы не мешать работе коммунальной техники.