Ростов-на-Дону, 25 января 2022, 08:20 — REGNUM Въезд в Ростов-на-Дону закрыт для большегрузов до улучшения погодных условий. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Фура
Фура
(сс) Petr Magera

«Для обеспечения необходимого уровня пропускной способности автомобильных дорог донской столицы с 24 января до особого распоряжения будет прекращено движение грузового транспорта более 3,5 тонн на въездах в город», — уточнил ростовский сити-менеджер.

Логвиненко призвал автомобилистов не парковать машины на проезжей части, чтобы не мешать работе коммунальной техники.