Сеул, , 08:19 — REGNUM В 2021 году по Южной Корее мигрировали 7,21 млн человек, что на 522 тыс. человек или 6,7% меньше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Население Сеула

Согласно опубликованным данным, сокращение годового показателя произошло впервые за два года. Кроме того, показатель за 2021 год является самым низким с 2012 года.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (106 тыс. человек), Тэгу (24 тыс. человек) и Пусане (19 тыс. человек). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (151 тыс. человек) и Сэджоне (14 тыс. человек)

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 14,1%, что на 1% меньше по сравнению с 2020 годом.