Богота, 25 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 21,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране выявили 21 219 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 761 398.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончалось 237 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 132 477.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 477 223 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 26 087 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.