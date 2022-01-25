Москва, , 08:18 — REGNUM В России нашли способ борьбы с телефонными мошенниками, которые звонят гражданам с подменных номеров. Так, в настоящее время проводятся исследования технологий, блокирующих подобные звонки.

Съемка на телефон

Соответствующий контракт стоимостью 8,2 млн рублей был заключён 29 декабря 2021 года. Тендер разыгрывался в закрытом режиме. Заказчиком выступил «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), структура подведомственная Роскомнадзору. Об этом 25 января сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документы на сайте госзакупок.

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Отмечается, что только в 2021 году злоумышленники с помощью звонков с подменных номеров украли у российских граждан порядка 45 млрд рублей.

Сотовые операторы, они давно используют собственные разработки по блокировке звонков с подозрительных номеров. При этом небольшие провайдеры не запрещают подмену номеров, а даже оказывают такие услуги. Однако для того, чтобы полностью исключить звонки с подменой номера, антифрод-системы должны установить и зарубежные операторы, уверены эксперт, оценившие инициативу.

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Как сообщал ИА REGNUM, в декабре 2021 года Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на борьбу с телефонным мошенничеством. Так, теперь операторов связи будут штрафовать за пропуск «подменных номеров». Штрафы для должностных лиц (в зависимости от правонарушения) составят от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели заплатят от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, юрлица — от 500 тыс. до 1 млн рублей.