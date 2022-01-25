Челябинск, , 08:18 — REGNUM В Челябинской области мошенники выманили у доверчивых граждан ещё почти полтора миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

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Пострадавшими оказались жители Челябинска, Чебаркуля и Трёхгорного. Один из них решил приобрести снегоход и потерял более 350 тыс. рублей. А жительница Челябинска лишилась миллиона в стремлении помочь внучке, якобы попавшей в ДТП.

Ещё двое граждан попались на слова мошенников о том, что их денежные средства находятся в опасности.