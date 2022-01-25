Благовещенск, , 08:25 — REGNUM В столице Амурской области 24 января собаки напали на ребёнка. Животные кусали девочку за куртку и терзали сумку, которой она пыталась отбиваться. Школьницу спас проезжавший мимо на автомобиле горожанин, сообщается на странице Scaner28 в Instagram.

Пасть собака SplitShire

Читайте также: В Забайкалье собаки загрызли семилетнюю девочку

В соцсетях размещено видео нападения животных на ребёнка. Девочке около восьми лет. Отбиваясь от собак, она выскочила на проезжую часть.

«Мы ехали и увидели, что три больших собаки напали на ребенка. Дергали ее за пуховик и за пакет. Она кричала. Поранить девочку они не успели, мы вовремя проезжали мимо. Я сразу остановился и отогнал собак. Девочка не плакала, но она была в шоке», — рассказал житель Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Забайкальском крае собаки загрызли семилетнюю девочку. ЧП произошло в селе Домна, жители которого ранее неоднократно жаловались на бродячих животных.