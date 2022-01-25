Киев, , 08:15 — REGNUM По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в настоящее время в отношениях Берлина и Киева наступил «момент истины» из-за решения Германии блокировать поставки летального вооружения на Украину. Он заявил об этом 25 января в эфире телеканала ICTV.

Дмитрий Кулеба

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и для евроатлантической безопасности в целом», — сказал он.

Также Кулеба отметил, что, по его мнению, об отношениях двух стран свидетельствуют несколько аспектов: поддержка Германией санкций в отношении России, а также вопросы с газопроводом «Северный поток — 2» и поставками оружия.

При этом глава украинского МИД уточнил, что для последнего есть несколько форматов: поставки от Берлина Киеву, разрешение ФРГ третьей стране на передачу оружия Украине и согласие Германии на закупку украинской стороной вооружений через систему НАТО.

«И здесь (в вопросе закупки Украиной оружия через систему НАТО) вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то. Двустороннее — да. Но мы действительно зашли в момент истины», — добавил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обострение, которое наблюдается вокруг Украины, не произошло бы в случае, если бы он продолжил быть главой государства.