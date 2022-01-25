Нью-Йорк, США, 25 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает переворот, который устроили военные в Буркина-Фасо. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик 24 января на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Глава организации следит за развитием событий в указанной республике и требует от лидеров мятежа сложить оружие. Кроме того, он призывает все силы конфликта к сдержанности и диалогу.

Гутерреш также выражает особую обеспокоенность в связи с захватом военными президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и ухудшением обстановки в стране на фоне переворота.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января военные Буркина-Фасо объявили более не действующими правительство и парламент этой республики. Африканский союз осудил мятежников и призвал все силы противостояния сесть за стол переговоров.