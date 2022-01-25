Москва, 25 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Центральный банк России приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила 24 января с 15:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Соответствующее решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

В ЦБ заверили, что отслеживают ситуацию и имеют достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января доллар на Московской бирже дорожал на 2,04%, до 79,08 рубля. Евро дорожал на 1,67%, впервые с лета поднимаясь до 89,33 рубля за евро.

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