Оренбург, 25 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году отмечен рост числа алкогольных отравлений, в том числе со смертельным исходом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

По данным ведомства, по сравнению с 2020 годом количество отравлений увеличилось в 1,6 раза, со смертельным исходом — в 2,5 раза. Причиной послужило употребление контрафактного алкоголя и массовое отравление людей в Адамовском и Домбаровском районах, Кувандыкском и Ясненском городских округах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года на востоке Оренбуржье произошло массовое отравление людей суррогатным алкоголем. Пострадало более 60 человек, погибли 35. Возбуждено уголовное дело. Его фигурантами являются 18 граждан.