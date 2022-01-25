Астана, 25 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Казахстане сократили сроки обязательного нахождения в изоляции для бессимптомных носителей коронавируса и для контактных лиц. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения республики Ажар Гиният.

Наталья Диева Прогулка пенсионерки на изоляции

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«Срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращён с 14 до десяти дней. При этом при наличии отрицательного результата ПЦР-исследования на седьмые сутки карантин завершается», — сказала глава ведомства.

Она добавила, что, если тест на седьмой день не был сдан, то срок изоляции завершается на десятый день без дополнительных исследований. Кроме того, статусы в приложении Ashyq для лиц, у кого был положительный тест на коронавирус, будет изменён с «красного» на «зелёный», если они сдадут ПЦР-тест на седьмой день, и он будет отрицательным. Для остальных «зелёный» статус начнёт действовать на десятый день. Он будет действителен три месяца.

Контактные лица, получившие «жёлтый» статус, будут переведены в «синий» на седьмой день при наличии отрицательного ПЦР-теста. Привитых от COVID-19 эта мера не касается.