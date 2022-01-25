Тюмень, 25 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Тюменцы, проживающие в новом жилищном комплексе «Колумб» жалуются в мэрию на отсутствие остановок, безопасного перехода через оживлённую объездную трассу, удалённость магазинов и аптек. Об этом сообщает портал 72.ru.

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«Когда мы приобретали квартиру в 2020 году, нам сказали, что будет надземный пешеходный переход через объездную, много продуктовых магазинов и аптек. Обещали остановку транспорта», — сообщила изданию жительница ЖК «Колумб».

На деле, чтобы преодолеть оживлённую объездную трассу, жителям «Колумба» приходится сперва 20 минут идти по мосту, затем перелезать через бетонное ограждение, а потом перебегать дорогу. И таким образом, с риском для жизни, они добираются до остановки, аптеки и магазина. Небезопасен вечно заледенелый мост, который никто не чистит.

Как пояснили жители новостройки, многие из них — переселенцы с севера, и не поинтересовались при покупке квартир Генпланом развития Тюмени. Сейчас им, как минимум, нужен надземный переход через объездную трассу. В Главном управлении строительства Тюменской области отметили, что надземный переход застройщик изначально готовил, но было принято решение о строительстве объездной дороги в рамках проекта «Реконструкция автомобильной дороги «Обход Тюмени» на участке от ул. Ямской до улицы Мельникайте». И возник вопрос, кто будет финансировать строительство перехода.

А пока, к сожалению, жители ЖК «Колумб» так и не смогли добиться ни от чиновников, ни от застройщика конкретного ответа о сроках появления жизненно необходимого перехода.