Пекин, , 08:13 — REGNUM Спортсмены со всего мира уже начали съезжаться в Пекин для участия в Зимних Олимпийских играх, первых участников Игр принимают олимпийские деревни. Власти Китая ввели ряд ограничений для спортсменов и сопровождающих их лиц. Об этом 25 января сообщила пресс-служба оргкомитета соревнований.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Всего для проживания спортивных делегаций подготовлено три олимпийские деревни, чтобы им было проще добираться до места соревнований. Все номера в отелях на территории деревни соответствуют трёхзвёздочному стандарту. Для спортивных делегаций в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции введён ряд жёстких ограничений.

В частности, все олимпийские деревни относятся к так называемому замкнутому контуру, который нельзя покидать. Между объектами передвижение возможно только на специальном транспорте, по выделенным для него полосам. В каждой деревне предусмотрена медклиника с 18 отделениями, а в случаев выявления коронавируса у кого-то из жителей поселения, инфицированный будет доставлен в отдельную клинику за пределами олимпийской деревни.

Кофе для спортсменов и сопровождающих лиц будет готовить робот-бариста, который заменит сразу несколько сотрудников и позволит сократить количество контактов между людьми. Во избежание ложноположительных проб из меню в столовых исключён ряд приправ, в том числе перец и лавровый лист.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлено ещё 15 человек с заражением коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Среди прибывших на Олимпиаду в Пекине выявили еще 15 человек с COVID-19