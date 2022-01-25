Джакарта, , 08:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретится с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в индонезийской провинции Бинтан, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Помимо проведения личной встречи, главы Индонезии и Сингапура будут председательствовать на двусторонних встречах между делегациями двух стран и станут свидетелями подписания ряда меморандумов о взаимопонимании.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2927 случаев заражения коронавирусом.

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