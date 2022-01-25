Иркутск, 25 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Иркутской области пресечена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом 25 января сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

33.мвд.рф Нарколаборатория

В ходе обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли 15 стеклянных колб, около двух десятков канистр с прекурсорами, средства химической защиты, емкости с синтетическим наркотиком N. общей массой более 11 кг и специальное оборудование, пояснили правоохранители.

Нарколаборатория была организована в боксе одного из гаражных кооперативов Иркутска. На месте преступления задержан 30-летний местный житель. После был установлен его 30-летний сообщник. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Суд избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM,в 2021 году Приангарье заняло 12-е место в России и второе место по СФО по количеству изъятых наркотиков.

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