Донецк, , 08:09 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что паниковать украинцам не следует: власти страны делают всё, чтобы мирное урегулирование прошло успешно.

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