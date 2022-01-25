Донецк, 25 января 2022, 08:09 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что паниковать украинцам не следует: власти страны делают всё, чтобы мирное урегулирование прошло успешно.
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