Чебоксары, , 08:07 — REGNUM В Чувашии освобождён от должности директора республиканского института гуманитарных наук Петр Краснов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Кресло чиновника Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно распоряжению, 24 января от должности директора бюджетного научного учреждения «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» освобождён 65-летний Петр Краснов. Учреждение является подведомственным министерству образования и молодёжной политики Чувашии.

Напомним, Петр Краснов руководил институтом гуманитарных наук более пяти лет, с 14 декабря 2016 года. В настоящее время он является депутатом Госсовета Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2022 года в Чувашии досрочно сложил полномочия сити-менеджер Алатыря Сергей Лукишин, который проработал на посту один год и четыре месяца. За последние шесть лет он стал шестым руководителем администрации Алатыря.