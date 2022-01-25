Чебоксары, 25 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Чувашии освобождён от должности директора республиканского института гуманитарных наук Петр Краснов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

Согласно распоряжению, 24 января от должности директора бюджетного научного учреждения «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» освобождён 65-летний Петр Краснов. Учреждение является подведомственным министерству образования и молодёжной политики Чувашии.

Напомним, Петр Краснов руководил институтом гуманитарных наук более пяти лет, с 14 декабря 2016 года. В настоящее время он является депутатом Госсовета Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2022 года в Чувашии досрочно сложил полномочия сити-менеджер Алатыря Сергей Лукишин, который проработал на посту один год и четыре месяца. За последние шесть лет он стал шестым руководителем администрации Алатыря.