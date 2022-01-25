Вашингтон, 25 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Никакие шаги США, касающиеся предложений России по гарантиям европейской безопасности, не будут уступками. Москве тоже придётся делать какие-то шаги, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Ru.usembassy.gov Нед Прайс

По его словам, в Вашингтоне считают, что с Россией возможны плодотворные обсуждения по ряду вопросов, например, по контролю над вооружениями. На это указывает запуск так называемого диалога по стратегической стабильности после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в июне 2021 года.

Однако позиция США заключается в том, что обе стороны должны предпринимать шаги на взаимной основе. То есть России придётся сделать что-то, что поможет укрепить позиции США в сфере безопасности, пояснил он.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что никакой из тех шагов, которые мы предпримем, не будет уступкой», — подчеркнул Нед Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года российский МИД опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. Консультации по этим вопросам прошли в январе в Женеве, Брюсселе и Вене.

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