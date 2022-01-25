Самара, , 08:11 — REGNUM Уменьшение числа детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, фиксируется в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

ДТП

Сообщается, что в прошлом году сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали в Самарской области 389 ДТП, в результате которых погибли 12 детей, 429 несовершеннолетних получили различные ранения.

По сравнению с 2020 годом в регионе фиксируется уменьшение числа таких ДТП на 7,4%, по погибшим — на 29,4% и по раненым на 7,9%.

«Такие положительные изменения происходят, во многом, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — приводит пресс-служба слова начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрия Некрасова.

Отмечается, что в Самарской области на протяжении трех лет устанавливаются осевые ограждения, которые исключают выезд автомобилей на встречную полосу, монтируются боковые ограждения, где имеется большая глубина откоса, увеличивается число «лежачих полицейских», освещаются пешеходные переходы.