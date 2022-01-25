Буэнос-Айрес, 25 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 78,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 78 121 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 7 940 657.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончался 191 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 119 444.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 84 971 817 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 39 321 192 получили обе дозы вакцины и еще 8 157 399 были ревакцинированы.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 69 884 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.