Париж, , 08:00 — REGNUM Франции нужно покинуть Североатлантический альянс (НАТО). Такое мнение 25 января высказал член французской Национальной ассамблеи Мишель Ларив в своем предложении, с которым он обратился к министру иностранных дел страны Жан-Иву Ле Дриану.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Мишель Ларив обращает внимание министра Европы и иностранных дел на необходимость выхода Франции из Организации Североатлантического договора — единственного объединённого военного альянса в мире», — приводит тезисы французского парламентария RT.

Также он добавил, что НАТО должно было распасться по окончании холодной войны, однако все эти 30 лет альянс продолжал свое расширение.

Кроме того, Ларив отметил, что НАТО за это время были проведены военные операции на Балканах, в Афганистане и Ливии, однако они не стали гарантией мира во всём мире или безопасности Франции.

Помимо того, парламентарий указал, что в настоящее время альянс «нацелился» на Китай, который в блоке считают «системным вызовом». При этом он добавил, что НАТО следует приоритетам Вашингтона, которые Париж не разделяет.

«Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России. Напротив, Франция заинтересована в том, чтобы говорить собственным голосом», — отметил Ларив.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры ряда стран НАТО — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польши — в ходе прошедшей вечером 24 января видеоконференции предупредили о последствиях, которые последуют в случае «агрессии» России против Украины.