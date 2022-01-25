Село Домна, Забайкальский край, 25 января, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В забайкальской Домне сегодня, 25 января, прощаются со школьницей, которую загрызли собаки. Как сообщает газета «Вечорка», к КДЦ «Радуга», откуда закрытый гроб потом повезли в сторону военного гарнизона, пришли военнослужащие — коллеги отца, местные жители, одноклассники — всего более 200 человек. Сами похороны пройдут в Крыму — на родине отца ребёнка.

Цитата из видео «Вечорки» В Домне проходит прощание со школьницей, которую насмерть растерзали собаки

К месту гибели девочки в Домне продолжают нести венки и цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка пропала после занятий в музыкальной школе, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе встречи с жителями села Домна, где после нападения собак погиб 7-летний ребёнок, заявил, что намерен добиваться изменений в федеральный закон и попросил у забайкальцев поддержки.

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