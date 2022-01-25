Нью-Йорк, США, , 07:56 — REGNUM В Нью-Йорке 24 января состоялась встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и постоянного представителя Украины при международной организации Сергея Кислицы, на которой обсуждалась возможная помощь Гутерреша в деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пресс-служба постпредства сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Антониу Гутерреш Stemoc

пресс-служба постпредства Украины при ООН «Сегодня постпред Украины Сергей Кислица и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу, чтобы повторить, что любое вторжение противоречит международному праву, а также обсудить, как содействие организации может помочь в деэскалации».

Напомним, в последние дни практически все страны Запада консолидируют свою позицию по ситуации вокруг Украины, объявляя Россию безусловным виновником роста напряжённости и обвиняя её в подготовки вторжения в суверенное государство. В ходе последней встречи в Белом доме о единстве взглядов по этому вопросу с союзниками заявил президент США Джо Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден заявил о единой позиции Запада по Украине