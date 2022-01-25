Благовещенск, 25 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. «Умные» светофоры появились в столице Приамурья. Оборудование на перекрёстках может определять количество машин в потоке и при необходимости менять время действия разрешительного сигнала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 января в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Pixabay.com Светофор

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Интенсивность движения в том или ином направлении оценивает специальная программа. Светофоры против пробок установлены на четырёх перекрёстках по улице Театральная. Пока оборудование тестируется и функционирует в адаптивном режиме. Ожидается, что «умные» светофоры смогут организовать комфортное движение по городу и не будут допускать пробок.

Если эксперимент пройдёт успешно, аналогичные светофоры намерены установить на других перекрёстках Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, интеллектуальная система управления дорожным движением была внедрена в 2019 году в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Теперь они появились уже во многих городах России.