Владивосток, 25 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС, он обвиняется в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

(сс)zoosnow Деньги

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11 декабря 2021 года сотрудник полиции остановил автомобиль на повороте к казино на улице Муравьиная бухта в Артеме. У водителя не оказалось прав на управление. Полицейский сказал, что собирается составить в отношении него административный протокол и эвакуировать автомобиль на спецстоянку и потребовал взятку в 15 тыс. рублей за несоставление протокола.

Водитель согласился и обещал передать деньги позже. 17 декабря полицейскому передали взятку, которую водитель отправил на банковскою карту знакомой инспектора.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника полиции осудили за получение взятки и превышение должностных полномочий в Башкирии.