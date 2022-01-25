Кишинёв, 25 января, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 24 января выявили 2834 случая заражения коронавирусом в ходе 10 976 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 412 231 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 371 836 человек, в том числе 843 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 2219 пациентов с COVID-19, в том числе 181 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 542 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 20 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 2394 заражений коронавирусом в результате проведения 8897 тестов. Врачи выписали за сутки 488 человек, умерли девять пациентов с COVID-19.