Ханой, , 07:53 — REGNUM Власти Вьетнама не исключают полного возобновления международного туризма в мае 2022 года, сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам министра культуры, спорта и туризма республики Нгуен Ван Хуна, доходы от сферы гостеприимства до пандемии составляли около 10% национального ВВП. Из-за распространения COVID-19 и ограничительных мер поступления от туризма значительно сократились.

При этом правительство уже ввело пилотный проект по приему около 9000 международных туристов в течение прошедших двух месяцев. Пока результаты оцениваются как удачные, что позволяет планировать открытие страны для иностранных путешественников уже в мае 2022 года.