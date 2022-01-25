Тбилиси, , 07:52 — REGNUM Кахабер Шушанашвили, известный в Грузии как «вор в законе» по прозвищу «Каха Руставский» подал судебный иск к президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщила его дочь Татия Шушанашвили телеканалу «Рустави 2».

А лисички взяли спички Цитата из м/ф «Путаница». реж Ирина Гурвич. 1982. СССР

По данным журналистов, преступник обратился в суд, отбывая наказание в тюрьме во Франции. Шушанашвили требует вернуть ему гражданство, которого его лишила Зурабишвили своим указом.

«Он внёс иск в суд. Мы требуем через суд отменить указ, подписанный президентом», — сказала Татия Шушанашвили.

Женщина сообщила, что её отец сидит в одиночной камере 12 лет и его состояние здоровья ухудшается. Он хочет добиться экстрадиции в Грузию, но это невозможно без гражданства.

Грузинского гражданства криминального авторитета лишили на основании данных, что он получил российское гражданство. Но его дочь отмечает, что «вор в законе» тогда уже сидел в тюрьме и не мог его получить. «Каха Руставский» заявляет, что документы о его российском гражданстве поддельные.

Напомним, Кахабера Шушанашвили арестовали во Франции в 2010 году, а в 2019 году осудили за убийство другого «вора в законе» Владимира Джанашии, которого также звали «Ладо». Преступника приговорили к пожизненному тюремному сроку.