Южно-Сахалинск, 25 января, 2022, 07:48 — ИА Регнум. На Сахалине 25 января произошёл пожар в строящемся двухэтажном доме по улице Невской в Южно-Сахалинске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Пожар

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Сообщение о возгорании поступило в 14:22 по местному времени. Пожарные расчеты прибыли на место уже через 6 минут. Дом был полностью объят пламенем.

К 14:50 пожар удалось локализовать. В тушении возгорания участвуют 13 человек и 4 единицы техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пять жителей многоквартирного дома в Якутске были спасены во время пожара, один из них — ребёнок. Всего из здания эвакуировали 13 человек.