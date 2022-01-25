Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM На Среднем Урале разрешили убивать 100% волков и енотовидных собак. Такое решение приняли из-за того, что животные вредят хозяйствам. Норму утвердил департамент по охране, контролю животного мира.

Волк

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Ранее в регионе позволяли убивать 70% волков и 95% енотовидных собак. Соответствующий приказ действовал с 2018 года. За последнее время численность видов возросла, а животные стали разорять местные хозяйства. Этим обосновано снятие ограничение по отстрелу названных видов.

Отметим, в области по-прежнему действует ряд ограничений на охоте. Так, за текущий сезон охотнику разрешают убить не более пяти зайцев-беляков.