Акбулак, Оренбургская область, , 07:46 — REGNUM В Оренбургской области Роспотребнадзор сообщил первые результаты эпидемиологического расследования, которое проводится в детском саду на территории Акбулакского района из-за массового отравления воспитанников. По данным ведомства, при лабораторном обследовании в биоматериале детей и одного сотрудника обнаружен норовирус. Работник отстранён от работы.

Детский сад (сс) Katrina_S

Расследование причин и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. В частности, взяты пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов окружающей среды для проведения лабораторных исследований. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима в группах и на пищеблоке.

Организованы медицинский осмотр всех детей и сотрудников детского сада. Персонала учреждения прошел обследование на базе лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии. В детском саду проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации. Новые случаи отравления не выявлены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 января в Соль-Илецкую больницу за медпомощью обратились семеро воспитанников детского сада с кишечным отравлением.

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