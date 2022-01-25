Екатеринбург, 25 января, 2022, 07:45 — ИА Регнум. На Среднем Урале осудили дальнобойщика из Тамбовской области. По его вине погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

ДТП

Инцидент произошел 9 июня 2021 года. Водитель автомобиля КАМАЗ двигался по Екатеринбургской кольцевой автодороге и допустил столкновение со стоящим в пробке автомобилем. В результате легковое транспортное средство вынесло на полосу встречного движения. Там машина лоб в лоб столкнулась с фурой с прицепом. Водитель легкового авто погиб на месте.

Суд признал тамбовчанина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.