Барнаул, 25 января, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Два пассажирских автобуса столкнулись утром 25 января в Барнауле, сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, авария произошла у дома № 159 по улице Ленина. Водитель одного из автобусов при повороте налево не уступил дорогу другому. В результате ДТП пострадали водитель и один из пассажиров. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Челябинской области произошло столкновение автомобилей Lexus и Nissan. В результате аварии погиб водитель второй иномарки. По предварительным данным, виновником аварии мог являться 39-летний сотрудник ГИБДД.