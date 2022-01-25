Синин, Китай, , 07:43 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили на Тибетском нагорье, известном как «крыша мира», самый «застенчивый» цветок в мире, который может закрыться в течение семи секунд после прикосновения, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Шмель Loyna

Исследователи из Хубэйского университета, Уханьского ботанического сада при Китайской Академии наук, Уханьского университета и Тибетского университета обнаружили четыре вида горечавки, которые реагируют на механическую стимуляцию быстрым сокращением венчика и полным закрытием, согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Bulletin.

«Было поразительно наблюдать это невооруженным глазом. Цветы мгновенно исчезли у вас на глазах», — сказал профессор Школы ресурсов и наук об окружающей среде при Хубэйском университете Дай Кан, один из ученых, возглавлявших исследование.

Четырем видам, а именно Gentiana sp. unidentified, G. pseudoaquatica, G. prostrata var. karelinii и G. clar — kei, требуется от семи до 210 секунд, чтобы закрыться, что, по мнению исследователей, делает их самыми чувствительными и быстро реагирующими цветами из известных в мире. После полного закрытия цветы могут вновь открыться в среднем в течение следующей 21 минуты при ясном небе.

Проведя ряд наблюдений и экспериментов, исследователи обнаружили, что закрытие венчика вызывается крупными насекомыми, такими как шмели.

Из-за больших размеров тела шмелей и энергичных манипуляций 98,8% цветков, которые они посетили закрылись. Когда цветки закрывались, их видимость в значительной степени уменьшалась, а потому на них не обращали внимания шмели, все еще парящие поблизости.