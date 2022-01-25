Аддис-Абеба, , 07:43 — REGNUM Африканский союз решительно осуждает государственный переворот, который совершили военные в Буркина-Фасо 24 января. Об этом говорится в заявлении председателя Совета организации Мусы Факи Махамата, размещенном на его официальном сайте.

Флаги стран Африканского союза Embassy of Equatorial Guinea

В документе отмечается, что армия и силы безопасности республики должны четко соблюдать свои задачи по охране порядка внутри страны, а также защите внешних границ. Кроме того, Махамат подчеркнул, что Африканский союз выступает за политический диалог между военными, обществом и властями Буркина-Фасо.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Госдепартамент США немедленно потребовал от военных Буркина-Фасо освободить президента страны Рока Марка Кристиана Каборе, а также других захваченных чиновников республики.

Читайте ранее в этом сюжете: США призвали освободить президента и членов правительства Буркина-Фасо