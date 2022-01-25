Благовещенский район, , 07:40 — REGNUM В Благовещенском районе Амурской области жилой дом возвели вокруг линии электропередачи. Провода дважды повредили, оставив без электроснабжения жителей села Чигири, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дальневосточной распределительной сетевой компании.

ЛЭП Publicdomainpictures.net

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Владелец земельного участка, через который проходила ЛЭП, потребовал демонтировать провода и дважды перерубал их. Полностью восстановить линию пока не удалось, дома жителей села Чигири запитаны по альтернативной схеме. Виновника отключений намерены наказать.

Этот инцидент в ДРСК сочли нарушением правил эксплуатации охранной зоны возле линии электропередач. Линия была построена в 2012 году с соблюдением всех необходимых правил. С заявлением на её перенос владелец земельного участка не обращался. Если бы эти работы всё же были проведены, то за счёт амурчанина, а не энергокомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Городищенском районе Волгоградской области танк наехал на бетонную опору воздушной линии электропередачи. Без электричества остались шесть населённых пунктов.