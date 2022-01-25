Пекин, 25 января, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Молодые матери могут получить дополнительный отпуск по беременности и родам продолжительностью от 30 до 90 дней в 25 регионах Китая, которые завершили пересмотр своих правил в области народонаселения и планирования семьи, сообщает агентство Синьхуа.

Китайские дети

В пересмотренные правила также добавлены положения о развитии общественных услуг по уходу за детьми и защите интересов семей с одним ребенком, заявил сотрудник Национальной комиссии здравоохранения КНР, отвечающий за демографический надзор и развитие семьи Ян Цзиньжуй.

В июле 2021 года Китай опубликовал решение об улучшении политики в области рождаемости для содействия долгосрочному и сбалансированному развитию народонаселения, позволяющее паре иметь троих детей.

После этого решения власти приняли ряд мер, в том числе обеспечение страхования по беременности и родам при рождении третьего ребенка, а также облегчение бремени чрезмерной домашней работы и репетиторства за пределами кампуса для учащихся в системе обязательного образования, сказал Ян.

После десятилетий политики одного ребенка, Китай частично ввел политику двух детей в 2013 году и полностью реализовал ее в 2015 году, что привело к рождению более 10 млн вторых детей в стране, согласно данным последней переписи населения, опубликованным в 2021 году.