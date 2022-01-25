Орск, Оренбургская область, , 07:34 — REGNUM В пригороде Орска Оренбургской области вечером 24 января ликвидировали коммунальную аварию, из-за корой без водоснабжения остались 12 тысяч жителей поселка ОЗТП. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Вода из под крана Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, ночью 24 января в районе улицы Андреева произошел порыв чугунного водовода диаметром 700 мм. Несмотря на то, что в зону отключения попала котельная № 7, подача теплоносителя потребителям не прекращалась. В зоне отключения воды помимо жилых домов оказались и социальные объекты: школы перевели на дистанционное обучение, а детские сады закрыли.

В ремонтных работах задействовали 15 человек и шесть единиц техники. Аварию устранили в установленные нормативом 24 часа.

Телеграм-канал Orsk.ru сообщает, на утро 25 января у некоторых орчан дома из крана идет только холодная вода черного цвета. Еще у ряда горожан вода вовсе отсутствует.

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