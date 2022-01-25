Канберра, 25 января, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Правительство Австралии выкупило права на использование флага для аборигенов за 20,05 млн австралийских долларов (около $14,4 млн). Теперь жители могут его использовать как национальный флаг страны, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в официальном обращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

«Флаг аборигенов теперь равен национальному стягу Австралии, и его использование является бесплатным, а отношение к нему должно быть достойным и уважительным», — заявил он.

Моррисон добавил, что теперь использование флага аборигенов для создания изображений или для нанесения на одежду является свободным.

Отмечается, что до этого авторскими правами на флаг обладала компания WAM Clothing. Она производила одежду с размещением флага аборигенов и требовала авторских отчислений за использование изображения.