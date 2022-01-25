Иркутск, , 07:30 — REGNUM По случаю Дня российского студенчества, отмечаемого сегодня, 25 января, в муниципальном транспорте Иркутска можно проехать бесплатно при наличии студенческого билета. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Студент

В День российского студенчества учащиеся высших и средне-специальных заведений Иркутска могут просто предъявить билет в троллейбусах, автобусах и трамваях.

Мэр Иркутска Руслан Болотов таким образом поддержал предложение Студенческого координационного совета Иркутской области, чтобы студенты 11 организаций высшего и 27 — средне-специального образования без ограничений и с комфортом могли добраться на запланированные в этот день мероприятия.

Всего в Иркутске обучается около 100 тысяч студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в День российского студенчества действовует запрет на продажу алкогольной продукции, в том числе пива.

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