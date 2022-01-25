Пекин, 25 января, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Документальный фильм «Зернохранилище большой страны», повествующий о том, как Коммунистическая партия Китая привела свой народ к историческому скачку от нищеты к умеренному процветанию, выйдет в прокат 4 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Ytimg.com «Мао жил, Мао жив, Мао будет жить»

Производственная группа фильма опросила более 60 человек по всей стране, в том числе ученых, экспертов в области сельского хозяйства и простых людей, сказал режиссер документального фильма Сюн Яньцзян, добавив, что в нем излагается философия партии, ориентированная на людей.

Фильм иллюстрирует дух инноваций работников сельскохозяйственной науки и научно-технических работников и их достижения, на вершине их карьеры, представленные в том числе покойным агрономом, известным как «отец гибридного риса» Юань Лунпином.