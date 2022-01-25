Мехико, 25 января, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Мексиканские правоохранительные органы задержали двоих человек, подозреваемых в убийстве двоих граждан Канады в отеле «Шкарет» в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом 24 января сообщило издание Milenio со ссылкой на губернатора региона Карлоса Хоакина Гонсалеса.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. США. 1978 Арест

Один из подозреваемых является жителем мексиканской столицы Мехико, а другой — прибыл из Канады. По словам Гонсалеса, власти Мексики подозревают в совершении преступления еще нескольких человек, которых необходимо задержать.

Губернатор также отметил, что убийство было спланировано в Канаде и совершено из-за конфликта между преступными группировками. Он добавил, что убитые были причастны к незаконному обороту оружия и наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в городе Тихуана на северо-западе Мексики убили журналистку Лурдес Мальдонадо, которая получила известность после победы в суде над бывшим губернатором мексиканского штата Нижняя Калифорния Хайме Бонилье Вальдесом.